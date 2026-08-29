مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری اورکراین مدعی شد که روسیه در حال برنامه‌ریزی برای حمله زمینی به کی‌یف پایتخت اوکراین و همچنین شهر مهم چرنیهیف در شمال این کشور است.

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، پاولو پالیسا، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، مدعی است که اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه روسیه در حال آماده شدن برای یک حمله زمینی جدید احتمالی به سمت کی‌یف و همچنین چرنیهیف در شمال این کشور است.

به گزارش ایرنا، هیچ تاریخ یا نشانه مشخصی مبنی بر تجمع واحد‌های تهاجمی روسیه در نزدیکی مرز‌های شمالی اوکراین وجود ندارد. با این حال، به گفته پاولو پالیسا، ارزیابی‌های خاصی توسط رهبری نظامی مسکو در حال انجام است.

پالیسا اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت: اولویت ما این است که به روس‌ها اجازه ندهیم هیچ اقدام تهاجمی انجام دهند.

اظهارات او چند روز پس از سفر غیرمنتظره جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به مسکو برای دیدار با مقامات روسیه مطرح شد. این اولین سفر گزارش شده یک رئیس سازمان سیا به پایتخت روسیه از زمان سفر بیل برنز، رئیس سابق این سازمان در اواخر سال ۲۰۲۱ بود.

پالیسا همچنین ادعا کرد که روسیه هنوز برنامه‌هایی برای ایجاد به اصطلاح «مناطق حائل» در مناطق شمالی و شمال شرقی اوکراین، «خارکف»، «چرنیهیف» و «سومی» که با روسیه هم مرز هستند، دارد. این مناطق قرار است حدود ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل) عرض داشته باشند و امکان گسترش آنها نیز وجود دارد.

او ادامه داد که کرملین همچنین هدف خود برای اشغال کل منطقه دونباس در شرق اوکراین را رها نکرده است و به ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) چشم دوخته است تا تصرف کامل را تکمیل کند.

وال استریت ژورنال اوایل ماه جاری میلادی با استناد به اطلاعات غربی گزارش داد که روسیه در حال زمینه‌سازی برای بسیج گسترده جدید نیرو‌ها است. این روزنامه گزارش داد که این اقدام تا حدودی با عزم تصرف تمام دونباس انجام خواهد شد، اما ممکن است تا بعد از انتخابات اواخر سپتامبر ادامه نیابد.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: «شش ماه آینده تعیین‌کننده خواهد بود و ما - به عنوان لهستان و ناتو - باید برای سناریو‌های مختلف آماده باشیم.»