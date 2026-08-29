کد خبر: 1376689
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

تمدید تفاهم‌نامه نظامی با رژیم صهیونیستی داد اپوزیسیون فنلاند را درآورد

2 احزاب مخالف فنلاند پس از گزارشی مبنی بر تمدید ۱۰ ساله تفاهم‌نامه نظامی میان فنلاند و رژیم صهیوینستی در زمینه تجهیزات نظامی، از دولت انتقاد کرده‌اند.

جوان آنلاین: روزنامه هلسینکی تایمز عصر شنبه نوشت تفاهم‌نامه مذکور میان فنلاند و رژیم صهیونیستی شامل همکاری در تحقیق، توسعه و تهیه محصولات نظامی است.

به گزارش ایسنا، فنلاند پیشنهاد تمدید این توافق‌نامه را در اوایل سال ۲۰۲۴، زمانی که توافق قبلی قرار بود منقضی شود، ارائه کرد و این تفاهم‌نامه جدید تا سال ۲۰۳۴ اعتبار دارد. لازم به ذکر است که توافق‌نامه‌های قبلی نیز در دوره‌های پنج ساله تمدید شده بودند.

سوفیا ویرتا، رئیس «اتحادیه سبز» فنلاند ضمن آنکه سیاست دولت در قبال رژیم صهیونیستی را «شرم‌آور» توصیف کرد، حزب ائتلاف ملی را به تعمیق روابط با این رژیم متهم کرد.

ویرتا در بیانیه‌ای حزبی گفت: وقتی ما خواستار فشار بر اسرائیل شدیم، دولت همکاری را تشدید کرد. وقتی ما خواستار کاهش وابستگی به اسرائیل شدیم، دولت آن را تشدید کرد.

حزب «ائتلاف چپ» فنلاند نیز اعلام کرد که نمایندگان مجلس این حزب، یک سؤال کتبی پارلمانی ارائه خواهند داد و خواهند پرسید که چه کسی از این تفاهم‌نامه مطلع بوده و دولت قصد دارد چه گام‌هایی را برای کنترل تجارت اسلحه با رژیم اشغالگر بردارد.

مینیا کوسکلا، رئیس این حزب گفت: عدم اعلام عمومی، سؤالاتی را در مورد نحوه مدیریت این توافق‌نامه در داخل دولت ایجاد کرده است. سکوت من را متعجب نمی‌کند، زیرا خط مشی انتخاب شده به‌طرز غیرقابل تحملی شرم‌آور است. در ضمن این سوال کتبی به دنبال شفاف‌سازی در مورد قصد فنلاند برای پایان دادن به تجارت اسلحه با اسرائیل و رسیدگی به جنگ غزه خواهد بود.

او همچنین از فنلاند به دلیل پیشنهاد تمدید ۱۰ ساله انتقاد و این سوال را مطرح کرد که آیا نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه فنلاند به‌طور کامل مطلع بوده‌اند یا خیر.

فنلاند چندین ارتباط نظامی با رژیم صهیونیستی دارد. دولت سانا مارین، نخست‌وزیر سابق، خرید سیستم دفاع هوایی دیوید اسلینگ را به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون یورو، کمی قبل از آغاز آخرین جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد و انتظار می‌رود فنلاند این سیستم را سال آینده به بهره‌برداری برساند.

برچسب ها: فنلاند ، رژیم صهیونیستی ، تفاهم‌نامه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

جمعیت بر لبه پرتگاه 

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار