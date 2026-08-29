احزاب مخالف فنلاند پس از گزارشی مبنی بر تمدید ۱۰ ساله تفاهم‌نامه نظامی میان فنلاند و رژیم صهیوینستی در زمینه تجهیزات نظامی، از دولت انتقاد کرده‌اند.

جوان آنلاین: روزنامه هلسینکی تایمز عصر شنبه نوشت تفاهم‌نامه مذکور میان فنلاند و رژیم صهیونیستی شامل همکاری در تحقیق، توسعه و تهیه محصولات نظامی است.

به گزارش ایسنا، فنلاند پیشنهاد تمدید این توافق‌نامه را در اوایل سال ۲۰۲۴، زمانی که توافق قبلی قرار بود منقضی شود، ارائه کرد و این تفاهم‌نامه جدید تا سال ۲۰۳۴ اعتبار دارد. لازم به ذکر است که توافق‌نامه‌های قبلی نیز در دوره‌های پنج ساله تمدید شده بودند.

سوفیا ویرتا، رئیس «اتحادیه سبز» فنلاند ضمن آنکه سیاست دولت در قبال رژیم صهیونیستی را «شرم‌آور» توصیف کرد، حزب ائتلاف ملی را به تعمیق روابط با این رژیم متهم کرد.

ویرتا در بیانیه‌ای حزبی گفت: وقتی ما خواستار فشار بر اسرائیل شدیم، دولت همکاری را تشدید کرد. وقتی ما خواستار کاهش وابستگی به اسرائیل شدیم، دولت آن را تشدید کرد.

حزب «ائتلاف چپ» فنلاند نیز اعلام کرد که نمایندگان مجلس این حزب، یک سؤال کتبی پارلمانی ارائه خواهند داد و خواهند پرسید که چه کسی از این تفاهم‌نامه مطلع بوده و دولت قصد دارد چه گام‌هایی را برای کنترل تجارت اسلحه با رژیم اشغالگر بردارد.

مینیا کوسکلا، رئیس این حزب گفت: عدم اعلام عمومی، سؤالاتی را در مورد نحوه مدیریت این توافق‌نامه در داخل دولت ایجاد کرده است. سکوت من را متعجب نمی‌کند، زیرا خط مشی انتخاب شده به‌طرز غیرقابل تحملی شرم‌آور است. در ضمن این سوال کتبی به دنبال شفاف‌سازی در مورد قصد فنلاند برای پایان دادن به تجارت اسلحه با اسرائیل و رسیدگی به جنگ غزه خواهد بود.

او همچنین از فنلاند به دلیل پیشنهاد تمدید ۱۰ ساله انتقاد و این سوال را مطرح کرد که آیا نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه فنلاند به‌طور کامل مطلع بوده‌اند یا خیر.

فنلاند چندین ارتباط نظامی با رژیم صهیونیستی دارد. دولت سانا مارین، نخست‌وزیر سابق، خرید سیستم دفاع هوایی دیوید اسلینگ را به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون یورو، کمی قبل از آغاز آخرین جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد و انتظار می‌رود فنلاند این سیستم را سال آینده به بهره‌برداری برساند.