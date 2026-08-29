هشدار ویلیان به ژسوس: به برزیل برنگرد!

وینگر سابق آرسنال به گابریل ژسوس توصیه کرده که با وجود پیشنهاد پالمیراس، به فوتبال برزیل بازنگردد و در لیگ برتر انگلیس بماند.

جوان آنلاین: ویلیان، وینگر سابق آرسنال و تیم ملی برزیل، به گابریل ژسوس، مهاجم فعلی توپچی‌ها هشدار داده است که به فوتبال برزیل بازنگردد. این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که آینده ژسوس در آرسنال با توجه به مصدومیت‌های مکرر و جذب بازیکنان جدید در خط حمله، نامشخص شده و باشگاه پالمیراس به شدت خواهان جذب او است.

ویلیان که خود در آگوست ۲۰۲۱ آرسنال را ترک کرد و به باشگاه دوران کودکی‌اش کورینتیانس پیوست، با تجربه‌ای تلخ از این بازگشت، به ژسوس توصیه می‌کند که در انگلیس بماند.

او در گفت‌و‌گو با ESPN برزیل گفت: بر اساس تجربه‌ای که داشتم، به ژسوس می‌گویم در انگلیس بماند. او باید سعی کند تیم جدیدی برای خود پیدا کند.

دلیل این هشدار جدی، دوران پرتنش ویلیان در کورینتیانس است. او تنها ۱۲ ماه پس از پیوستن به این باشگاه، به دلیل تهدیدات امنیتی علیه خود و خانواده‌اش، قراردادش را فسخ کرد و با انتقال به فولام، به لیگ برتر انگلیس بازگشت.

ویلیان در مورد وضعیت ژسوس افزود: این تصمیمی شخصی است که فقط خودش می‌تواند بگیرد، اما او باید هوشیارانه تصمیم بگیرد.

پایان زمان نقل‌انتقالات

گابریل ژسوس که مدت‌هاست به دلیل مصدومیت بازی نکرده، با نزدیک شدن به پایان پنجره نقل‌انتقالات، باید هرچه سریع‌تر درباره آینده خود تصمیم بگیرد.

او برای بازپس‌گیری جایگاه خود در تیم ملی برزیل، به شدت نیاز به بازی منظم دارد.