اروپا با بحران شدید خشکسالی، موج گرما و کم بارشی بی سابقه روبروست

جوان آنلاین: شرایط خشکسالی شدید و افزایش دماهای بیسابقه در تابستان بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، فشار بر اکوسیستمهای جنگلی را تشدید کرده است.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام این سازمان، ترکیب بحرانهای خشکسالی پایدار، تنش گرمایی، خطر آتشسوزی جنگلها و اختلالات ثانویه نظیر هجوم سوسکهای پوستخوار و گسترش بیماریهای گیاهی، موجب خشکیدگی بیسابقه جنگلها در سراسر این منطقه شده است.
این گزارش میافزاید: کمبودهای تاریخی بارش در اروپای غربی و مرکزی که در برخی مناطق منجر به طولانیترین و پایدارترین کسریهای سالانه بارش در بیش از شش دهه اخیر شده است، آسیبهای گستردهای به تاجپوش (سایبان) جنگلها وارد کرده است.
به گزارش شینهوا، این نهاد همچنین هشدار داد که همزمان، درختان شهری در سراسر این منطقه به شدت تحت تأثیر پدیده «جزایر گرمایی شهری» و کمبود آب قرار دارند؛ وضعیتی که تابآوری اقلیمی شهرها، کیفیت هوا و سلامت عمومی را تهدید میکند.