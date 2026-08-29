جوان آنلاین: وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز شنبه در بیانیهای «تروریسم» شهرکنشینان و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری را محکوم و اعلام کرد که تشدید جنایات اشغالگران و شهرکنشینان، از جمله محاصره روستای المغیر از طریق بستن ورودیهای آن و هدف قرار دادن ساکنان را به شدت محکوم میکند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه این وزارتخانه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، ارائه حمایت، سلاح و هماهنگی برای حملات شهرکنشینان علیه ساکنان این روستا محکوم و تشکیلات خودگردان خواستار اقدام فوری بینالمللی برای محافظت از فلسطینیها شد.
یورشهای گسترده اخیر شهرکنشینان صهیونیست به منطقه «قصره» در جنوب شرق نابلس، در حالی تشدید شده است که موقعیت مرتفع و راهبردی این منطقه و قرار گرفتن آن در میان مجموعهای از شهرکهای صهیونیستی، قصره را به حلقهای مهم در مسیر توسعه شهرکسازی تبدیل کرده است.
منطقه قصره در کنار مناطق جالود، دوما و المغیر مانعی در برابر اتصال شهرکهای صهیونیستی موجود در کرانه باختری به منطقه «اغوار» میشود.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با شدیدترین لحن، اجرای سیاستهای آوارگی و نسلکشی اشغالگران در روستای المغیر در شمال شرقی رامالله را محکوم کرد و افزود: اشغالگران نزدیک به ۲۰ روز است که با کنترل باز و بسته کردن ورودیهای روستا، محاصرهای خفهکننده بر آن اعمال کردهاند و به ساکنان آن تنها دو ساعت در روز اجازه تردد میدهند.
این وزارتخانه همچنین هشدار داد که تروریسم شهرکنشینان و جنایات مرتکب شده توسط نظامیان اشغالگر در کرانه باختری اشغالی و استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای دولت اشغالگر، منعکس کننده سیاستی است که مبتنی بر ایجاد واقعیتی از کشتار، تروریسم و کوچ اجباری و سپس تقویت آن از نظر سیاسی و میدانی است.
بر این اساس، این وزارتخانه از جامعه بینالمللی و همه کشورها خواست که فراتر از محکومیت کلامی صرف، به اقدامات سیاسی، حقوقی و اقتصادی ملموس و بازدارنده متناسب با شدت جنایات جاری در کرانه باختری اشغالی روی آورند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، اخیرا شهرکنشینان در نزدیکی خانههای فلسطینیان در قصره اقدام به ایجاد یک کانون شهرکنشینی کردهاند. تصاویر منتشرشده از منطقه نیز حضور نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در کنار شهرکنشینان مستقر در این کانون را نشان میدهد.