حملات مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی همچنان با سوء استفاده از وجود دولت سازشکار و خائن در بیروت، جنوب لبنان را بمباران می‌کند.

جوان آنلاین: هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی تپه‌های اطراف شهر نبطیه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

به گزارش تسنیم، اشغالگران صهیونیست، همچنین چهار بار، ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منطقه ارتفاعات علی الطاهر، منطقه‌ای است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به اصلی‌ترین کانون درگیری میان ارتش اشغالگر و رزمندگان مقاومت حزب الله بدیل شده است.

همچنین خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق «المنصوری» و «وادی الحجیر» در جنوب لبنان خبر داد.

المیادین همچنین از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به ساختمانی در جاده نبیه بری در نزدیکی نبطیه و حمله توپخانه‌ای به منطقه‌ای بین شهرک‌های حاریص و حداثا خبر داد.