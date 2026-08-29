دستگیری عامل تیراندازی به خودروی یک شهروند

جوان آنلاین: سرهنگ رضا فیروز بخت، بعد از ظهر شنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به خودروی یک شهروند در سطح شهر موضوع دستگیری عامل تیر اندازی در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: ماموران کلانتری ۱۵ مالک اشتر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند عامل این تیر اندازی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: در بازرسی از متهم یک قبضه سلاح جنگی کلت به همراه خشاب مربوطه کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.