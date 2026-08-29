تیم ملی والیبال زنان ایران در نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مقابل چین شست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی والیبال زنان ایران و چین امروز (شنبه، هفتم شهریور) در نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که در پایان چین به پیروزی رسید.

شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در این مسابقه با نتیجه سه بر صفر شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۲

ست دوم: ۲۵ بر ۱۲

ست سوم: ۲۵ بر ۱۹

تیم ملی والیبال ایران روز گذشته (جمعه، ششم شهریو) با پیروزی مقابل اندونزی، برای نخستین‌بار در تاریخ به نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد و در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت.

ملی‌پوشان ایران با شکست در دیدار نیمه‌نهایی راهی رده‌بندی شدند و یک‌شنبه، هشتم شهریور برای کسب عنوان سومی به مصاف ژاپن می‌روند.

برنامه فینال و رده‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

رده‌بندی؛ ایران - ژاپن، ۱۰:۴۵ صبح

فینال؛ چین - تایلند، ۱۴:۱۵