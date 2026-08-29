جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی عصر شنبه هفتم شهریور در گفتوگو با خبرنگاردر خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان گفت: با توجه به حجم زیاد مسافر در مسیر رفت و برگشت محور کندوان و بیشتر بهسمت جنوب، شاهد ترافیک ایستایی پنج کیلومتری در خروجی مرزن آباد هستیم.
فرمانده پلیس راه مازندران اظهار کرد: از ساعت ۱۵ امروز جنوب به شمال در آزاد راه تهران-البرز و محور کندوان مسدود شد و از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه نیز از خروجی مرزن آباد به سمت جنوب یک طرفه خواهد شد.
عبادی خاطر نشان کرد: محدودیت ترافیکی در محور هراز هم به صورت مقطعی یکطرفه اجرا خواهد شد.