فرمانده پلیس راه مازندران اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در سه محور هراز، کندوان و سوادکوه سنگین است.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی عصر شنبه هفتم شهریور در گفت‌و‌گو با خبرنگاردر خصوص آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی استان گفت: با توجه به حجم زیاد مسافر در مسیر رفت و برگشت محور کندوان و بیشتر به‌سمت جنوب، شاهد ترافیک ایستایی پنج کیلومتری در خروجی مرزن آباد هستیم.

فرمانده پلیس راه مازندران اظهار کرد: از ساعت ۱۵ امروز جنوب به شمال در آزاد راه تهران-البرز و محور کندوان مسدود شد و از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه نیز از خروجی مرزن آباد به سمت جنوب یک طرفه خواهد شد.

عبادی خاطر نشان کرد: محدودیت ترافیکی در محور هراز هم به صورت مقطعی یکطرفه اجرا خواهد شد.