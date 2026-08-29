احضار سفیر اوکراین در ترکیه

جوان آنلاین: سفیر اوکراین در آنکارا پس از هدف قرار گرفتن دو کشتی تحت کنترل ترکیه در دریای سیاه به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

به گزارش تسنیم، به گفته منابع وزارتخانه، واکنش ترکیه به این حملات در این جلسه به وی ابلاغ شد و بر لزوم تضمین امنیت جان، مال، دریانوردی و محیط زیست در دریای سیاه تأکید شد. روند تنش‌ها در منطقه از نزدیک زیر نظر است.

یک کشتی برای یدک‌کشیدن شناور آسیب‌دیده اعزام شد.

کشتی باری Lider Bordo Mavi در حالی که سبزیجات را از سامسون به بندر توپسِ در روسیه حمل می‌کرد، از سوی سه پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و پنج نفر از خدمه آن مجروح شدند.



ترکیه خواستار توقف متقابل حملات علیه کشتیرانی غیرنظامی شده است.