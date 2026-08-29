۱۰ شرط گروه مقاومت عراق؛ اخراج نظامیان آمریکا و ترکیه

جوان آنلاین: گروه مقاومت گردان‌های سیدالشهداء، همراهی خود با فرایند ساماندهی سلاح در عراق را اجرای ۱۰ شرط عنوان کرد که اولین شرط، عقب نشینی کامل اشغالگران تروریست آمریکایی است.

به گزارش تسنیم، در بیانیه این گروه آمده است: اولین شرط، پایان یافتن کامل حضور آمریکا و ممانعت از استفاده از آسمان عراق برای هدف قرار دادن هر کشوری به ویژه کشور‌های همسایه است.

شرط دوم ما، تصویب قانون حشد شعبی برای تضمین حقوق رزمندگان و شهدا و مجروحان و حفظ کرامت و ساماندهی وضعیت آنهاست.

سومین شرط، تحمیل حاکمیت دولت بر آسمان عراق و تقویت پدافند هوایی با سامانه‌های پیشرفته با کاربر عراقی

اخراج نظامیان ارتش ترکیه از شمال عراق و عقب نشینی آنها به داخل خاک ترکیه از دیگر شروط ما است.

اخراج گروه‌های معارض ضد ایرانی (تروریست‌های تجزیه طلب) از نقاط استقرار آنها در شمال عراق تا اینکه نتوانند از این مناطق به کشور‌های همسایه حمله کنند.

تلاش برای رهایی تصمیم گیری مالی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا، آزادسازی تصمیم سیاسی در عراق از زیر سلطه آمریکا و پایان فعالیت آنچه فرستاده ویژه آمریکا به عراق خوانده می‌شود و توقف دخالت‌های سفارت آمریکا از دیگر شروط است.