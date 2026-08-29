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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
سیاست » اخبار کلی

با حضور رئیس جمهور؛ ۱۸ هزار و ۹۱۰ پروژه شهری و روستایی افتتاح شد

2 وزیر کشور از افتتاح ۶۵۳۹ پروژه شهرداری‌ها با اعتبار ۱۱۰ همت و ۱۲۳۷۱ پروژه دهیاری‌ها با اعتبار ۱۸ و نیم همت با حضور رئیس جمهور خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر مومنی در آئین افتتاح همزمان پروژه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور رئیس‌جمهور، با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته دولت، تأکید کرد: همبستگی و وحدت مردم در کنار دولت با اتکا به توانمندی نیرو‌های مسلح موجب شد که پیروزی بزرگی در جنگ رقم بخورد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: دولت و ارکان اجرایی کشور در دو سال گذشته به ویژه در جنگ‌های تحمیلی، پرتلاش و خستگی‌ناپذیر پای کار مردم بودند.

وزیر کشور تفاهم‌نامه منعقد شده بین ایران و آمریکا را سند پیروزی ملت ایران دانست و گفت: در تاریخ معاصر، سندی که تا این حد مفاد آن به نفع مردم ایران باشد سراغ نداریم.

مومنی افزود: به استانداران، فرمانداران و بخشداران تأکید شده است که همبستگی ملی شکل گرفته باید حفظ شود و هر کس که به این انسجام ملی ضربه بزند به مردم جفا کرده است.

وزیر کشور با اشاره به ناترازی انرژی کشور در آغاز دولت چهاردهم گفت: ناترازی انرژی در روز‌های ابتدایی دولت، بسیار نگران‌کننده بود، اما بنا نداشتیم که نگرانی‌ها به مردم منتقل شود.

مومنی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت انرژی به مسئولیت وزارت کشور، افزود: تشکیل جلسات این کارگروه روزانه و در حالی بود که هشت نیروگاه، ذخایر سوختش به صفر رسیده بود و روزانه سوخت برای آنها تأمین می‌شد.

وزیر کشور تأکید کرد: بازسازی و تعمیر نیروگاه‌هایی که از مدار خارج شده بود در کنار سایر تدابیر موجب شد که آن دوران سخت را پشت سر بگذاریم.

دکتر مومنی گفت: امروز ۶۵۳۹ پروژه شهرداری‌ها با اعتبار ۱۱۰ همت و ۱۲۳۷۱ پروژه دهیاری‌ها با اعتبار ۱۸ و نیم همت افتتاح می‌شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه در شش ماه گذشته این دومین بار است که پروژه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افتتاح می‌شود، گفت: ۵۰۰ هزار نیروی شهرداری‌ها، ۱۷۳ هزار نفر نیروی دهیاری‌ها و ۱۲۳ هزار نفر نیروی شورا‌ها بیش از ۴۰۰ نوع وظیفه را به مردم ارائه می‌کنند.

مسعود نصرتی، حمل و نقل عمومی و همگانی و مدیریت پسماند و آر دی اف را از اولویت‌های کاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: با اجرایی شدن ۱۸ پروژه آر دی اف چهار میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شود.

وی همچنین تشکیل دبیرخانه فرهنگ شهروندی با مجوز شورای فرهنگ عمومی کشور را از دیگر اقدامات مهم انجام شده بیان کرد.

در این نشست که استانداران به صورت وبیناری حضور داشتند، استانداران و شهرداران ۵ استان، بصورت نمادین گزارشی از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان‌های تهران، کرمان، سمنان، گلستان و اصفهان ارائه کردند و در نهایت با دستور رئیس‌جمهور هجده هزار و ۹۱۰ پروژه شهری و روستایی افتتاح شد.

بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، همچنین از خانواده آتش‌نشان شهید عبدالرحمن فرحبخش که در ایام جنگ چهل روزه در حین عملیات امداد و نجات بر اثر حمله دشمن به فیض شهادت نائل آمد و نیز از آتش‌نشان فداکار عباس فلاح و اقدام فداکارانه فرزندش حیدر فلاح در نجات جان کودک ۲ ساله از حفره‌ای عمیق تجلیل شد.

برچسب ها: وزیر کشور ، رئیس جمهور ، پروژه شهری
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