رژیم صهیونیستی بیمارستان شهدای الاقصی را هدف قرار داد

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حمله هوایی به بیمارستان شهدا الاقصی واقع در مرکز غزه، یکی از فرماندهان القسام هدف قرار گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از شهاب نیوز، منابع در بیمارستان شهدای الاقصی لحظاتی بعد از حمله هوایی به این بیمارستان، از هدف قرار گرفتن انبار دارو در پشت بخش زایمان این بیمارستان خبر دادند.

به گزارش ایرنا، مدیر بیمارستان شهدای الاقصی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت که از جامعه جهانی درخواست می‌کنیم برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه، وارد عمل شود.

همزمان ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد در جریان حمله هوایی به منطقه «دیر البلح» واقع در مرکز غزه، یکی از فرماندهان القسام ترور شد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما پس از گذشت ماه‌ها کشتار و ویرانگری نتوانست به اهدافش و از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ برسید و به همین دلیل مجبور به تن دادن به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.