رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با همتای کویتی درباره تحولات منطقه

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر با جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان دو کشور درباره تحولات سریع منطقهای و راههای مهار تنشها در منطقه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
دو طرف در این گفتوگو آخرین تحولات منطقه و تشدید تنشهای کنونی را بررسی و بر اولویت کاهش تنش و بازگشت ایران و آمریکا به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات تاکید کردند.
همچنین دو طرف بر پایبندی به تفاهمنامه اسلام آباد به عنوان چارچوبی که میتوان بر مبنای آن مذاکرات را از سر گرفت و به راهحلهای سیاسی که میتواند از افزایش تنش و عدم ثبات در منطقه جلوگیری کند تاکید کردند.
وزرای خارجه مصر و کویت همچنین نگرانیهای امنیتی موجود در منطقه را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت رسیدگی به منابع مختلف تنش با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقهای و ضرورت پایبندی به اصول حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل اختلافات از طریق مسالمتآمیز و دیپلماتیک تاکید کردند.