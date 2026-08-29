رئیس‌جمهور روسیه گفت مسکو و مینسک به همکاری مشترک در عرصه بین‌المللی ادامه می‌دهند و رئیس‌جمهور بلاروس نیز گفت این دو کشور به کمک یکدیگر با چالش‌ها مقابله می‌کنند.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عصر شنبه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو که دو روز پیش برای یک سفر کاری وارد مسکو شد، گفت: روسیه و بلاروس به همکاری مشترک در عرصه بین‌المللی و تقویت اتحادیه مشترک خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با بیان اینکه قرار است به زودی جلسه شورای وزیران دولت متحد برگزار شود، بر همکاری فعال مسکو و مینسک در تمام عرصه‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، کشور‌های مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد.

پوتین در ادامه با اشاره به روابط روسیه و بلاروس اظهار کرد: پویایی روابط ما به گونه‌ای است که دائما مسائل جدیدی پدیدار می‌شوند که نیاز به توجه، هماهنگی و تنظیم ما دارند. با این حال، در مجموع می‌خواهم خاطرنشان کنم که حوزه اصلی همکاری ما یعنی تجارت و اقتصاد با موفقیت در حال توسعه است.

وی افزود: حوزه اصلی همکاری ما یعنی تجارت و اقتصاد با موفقیت در حال توسعه است. با وجود تمام تلاش‌های خارجی برای تاثیرگذاری بر این حوزه، طبق آمار ما، تجارت در سال گذشته به ۵۲ میلیارد دلار نزدیک شد. این شاخص خوبی است. در شش ماه اول امسال، شاهد افزایش ۱۲.۵ درصدی آن بودیم.

الکساندر لوکاشنکو نیز به نوبه خود عنوان کرد: شکی نداشته باشید که ما از طریق همکاری بر انواع مشکلات غلبه خواهیم کرد. من این را بیش از یک بار در دیدار با نمایندگان تجاری و مقامات منطقه‌ای روسیه گفته‌ام.

او ضمن آنکه با لحنی مثبت درباره همکاری‌های دو کشور برای پیشبرد اقدامات مشترک صحبت کرد، افزود: عملا هیچ مسئله‌ای برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. دولت‌ها به خوبی همکاری می‌کنند.