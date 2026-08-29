جوان آنلاین: علاءالدین رفیعزاده روز شنبه در آیین افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، افزود: تداوم اجرای پروژههای عمرانی در شرایط دشوار کشور، بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار خدمترسانی و توسعه زیرساختها در کنار تأمین معیشت و امنیت مردم است.
به گزارش ایرنا، وی همچنین فلسفه ایجاد مجتمعهای اداری را تجمیع خدمات مورد نیاز مردم در یک نقطه دانسته و خاطرنشان کرد: استقرار دستگاههای مختلف در یک مجموعه، علاوه بر کاهش رفتوآمد و هزینههای مردم، موجب کاهش هزینههای اداری و زیرساختی و افزایش بهرهوری میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی را نیز از سیاستهای مهم دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرده و افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود به مرکز استان یا پایتخت مراجعه کنند و در موارد نیازمند تأیید سطوح بالاتر، باید فرآیند بهگونهای طراحی شود که مردم درگیر رفتوآمدهای اداری نشوند.
رفیعزاده همچنین با تأکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی، اضافه کرد: سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» امکان ثبت و پیگیری شکایات مردم درباره تأخیر، نقص یا رفتار نامناسب در ارائه خدمات را فراهم کرده است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان و تجربه مدیریتی استاندار آذربایجانغربی، افزود: با هدایت دکتر رحمانی و همراهی مدیران اجرایی، این ظرفیتها بیش از پیش در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم بهکار گرفته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مجتمع اداری شهرستان چهاربرج در زمینی به مساحت یکهزار و ۵۰۰ مترمربع و در پنج طبقه احداث شده و برای ساخت و تکمیل آن بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
سه طبقه از این ساختمان به استقرار ۱۵ اداره و دستگاه اجرایی اختصاص یافته و ۲ طبقه نیز برای استقرار فرمانداری شهرستان چهاربرج در نظر گرفته شده است.
تجمیع دستگاههای اجرایی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، کاهش پراکندگی ادارات و ارتقای بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات از مهمترین اهداف راهاندازی این مجتمع اداری عنوان شده است.
شهرستان چهاربرج از شهرستانهای تازهتأسیس آذربایجانغربی است که در جنوب این استان قرار دارد.