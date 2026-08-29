جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه اعلام کرد: هیچ زمینه‌ای برای بهبود روابط میان مسکو و اروپا وجود ندارد.

به گزارش مهر، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: اروپایی‌ها در حال بسیج منابع نظامی خود علیه روسیه هستند. سیاستمداران حاکم بر اروپا رویکردی تقابلی هم در گفتار و هم در عمل در پیش گرفته و مستقیماً در عملیات‌های رزمی علیه ما مشارکت دارند.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: بر این اساس، دلیلی برای تصور هرگونه بهبود روابط میان مسکو و اروپا وجود ندارد.