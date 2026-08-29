جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، حسین سپهری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به تراکم دانشآموزی و نیاز مبرم استان به توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: با هدف ارتقای سرانههای آموزشی و رفع کمبودهای موجود در مدارس سطح استان تهران، طی دو سال اخیر بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از محل تجمیع منابع ملی، استانی، مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت خیرین نیکاندیش هزینه شده است.
به گزارش ایسنا، وی در تشریح جزئیات منابع مالی تأمین شده در این بخش، تصریح کرد: «از مجموع اعتبارات هزینه شده، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع استانی، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، یک هزار میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مشارکت و همت خیرین مدرسهساز تأمین و اختصاص یافته است.
سپهری در ادامه با اشاره به تنوع بخشی به شیوههای تأمین مالی پروژههای آموزشی، افزود: علاوه بر منابع یاد شده، از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان، شهرداریها، نهادهای حاکمیتی و ادارهکل راه و شهرسازی نیز تعهدات ارزشمندی اخذ شده که هماکنون این پروژهها در مراحل مختلف عملیات اجرایی قرار دارند و روند پیشرفت فیزیکی آنها با جدیت دنبال میشود.