جوان آنلاین: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه تلفنی رایزنی کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف درباره همکاری فیمابین و راههای حمایت و تقویت آن تبادل نظر کردند.
وزیران خارجه قطر و ترکیه درخصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتوگو کردند.
وزیر خارجه قطر بر حمایت قطر از همه تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی که آزادی دریانوردی را تضمین و زمینه را برای دستیابی به توافق فراگیر برای تحقق صلح پایدار در منطقه فراهم کند، تاکید کردند.