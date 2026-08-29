انهدام باند زورگیری در شهرری؛ ۴ متهم دستگیر و ۲ قبضه سلاح جنگی کشف شد

جوان آنلاین: سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان شهرستان ری مبنی بر وقوع سرقت به‌عنف و زورگیری، رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این جرائم در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان ری با همکاری مأموران کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم (ع)، ۲ نفر از متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: در تحقیقات انجام‌شده از متهمان دستگیرشده، ۲ نفر دیگر از همدستان آنان نیز شناسایی شدند که مأموران در ادامه عملیات موفق به دستگیری این افراد شدند و به این ترتیب تعداد دستگیرشدگان این پرونده به ۴ نفر رسید.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در جریان دستگیری و بازرسی‌های انجام‌شده، ۲ قبضه سلاح جنگی به همراه آلات و ادوات مورد استفاده در سرقت و زورگیری از متهمان کشف شد.

مافی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات برای مشخص شدن تعداد سرقت‌های ارتکابی و شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد.