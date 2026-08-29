ناپدید شدن اجباری حدود ۳ هزار نفر در طول جنگ غزه

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، یک گروه حقوق بشری فلسطینی روز شنبه در آستانه روز جهانی «قربانیان مفقودی اجباری» اعلام کرد که تخمین زده میشود بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر در نوار غزه در طول جنگ اسرائیل ناپدید شدهاند.
به گزارش مهر، مرکز فلسطینی مفقودین و ناپدیدشدگان اجباری این تخمین را بر اساس یک مطالعه تحلیلی از نمونهای از ۳۱۷ پرونده منتشر کرد و گفت که یافتهها نشان دهنده شاخصهایی است که لزوم تحقیق در مورد احتمال الگوی گستردهتری از ناپدید شدنهای اجباری در غزه را ایجاب میکند.
این مرکز اعلام کرد که مطالعهاش بر اساس گزارشهای ارائه شده توسط خانوادههای افراد مفقود و موارد مستند شده در محل انجام شده است و تمام موارد افراد مفقود یا ناپدید شده اجباری در غزه را نشان نمیدهد.
از ۳۱۷ مورد بررسی شده، ۳۰۲ مورد یا ۹۵.۲۷٪ مرد و ۱۵ مورد زن بودند. نمونه شامل ۴۱ کودک و ۱۷ نفر ۶۰ سال یا بیشتر بود. شهر غزه با ۸۹ مورد بیشترین تعداد را ثبت کرده است و پس از آن شمال غزه با ۷۴ مورد، خان یونس با ۵۹ مورد، مرکز غزه با ۳۷ مورد و رفح با ۳۲ مورد قرار دارند.
در مورد شرایط ناپدید شدنها، ۷۶ مورد در جریان حملات نظامی اسرائیل به خانهها یا محاصره محلهها رخ داده است، در حالی که ۶۰ مورد در حین تلاش مردم برای بازگشت به خانههای خود یا دریافت مایحتاج زندگی رخ داده است. ۴۲ مورد دیگر در حین آوارگی یا هنگام عبور از ایستهای بازرسی نظامی و ۳۹ مورد در حین جستجوی غذا یا انتظار برای کمک ثبت شده است.
این مرکز همچنین ۲۲ مورد مرتبط با محاصره یا حمله به مراکز درمانی یا انتقال بیماران و ۱۰ مورد مربوط به کار روزنامهنگاری یا میدانی را مستند کرده است.
این سازمان به طور جداگانه تخمین زده است که بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر مفقود شدهاند و گمان میرود که زیر آوار ساختمانهای ویران شده باشند و تأکید کرده است که این موارد نباید با موارد مشکوک به ناپدید شدن اجباری اشتباه گرفته شوند.
در ماه آوریل، وزارت دادگستری فلسطین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۱۲۰۰ فلسطینی مفقود یا ناپدید شدهاند، از جمله بیش از ۴۷۰۰ زن و کودک.
سازمان ملل متحد ناپدید شدن اجباری را به عنوان دستگیری، بازداشت یا ربودن یک فرد توسط مقامات دولتی یا افرادی که با مجوز، حمایت یا رضایت آنها عمل میکنند، تعریف میکند که پس از آن از اذعان به محرومیت از آزادی یا افشای سرنوشت یا محل نگهداری فرد خودداری میشود.
این مرکز خواستار افشای سرنوشت همه مفقودین، دسترسی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به بازداشتشدگان و ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل برای بررسی موارد ناپدید شدن اجباری و پاسخگو کردن مسئولان آن شد.
اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگ خود علیه نوار غزه را در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد و بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۴۰۰۰ نفر را زخمی کرده که بیشتر آنها زن و کودک بودهاند.