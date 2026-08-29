تشدید حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان؛ حمله هوایی به چند منطقه

رژیم صهیونیستی امروز (شنبه) حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرد و با انجام چند حمله هوایی و پهپادی، انفجار در اطراف عیتا الشعب و به آتش کشیدن شماری از منازل در بیت یاحون، بار دیگر مناطق مرزی لبنان را هدف قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربیه، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از صبح امروز ادامه یافت و چندین منطقه در بخش‌های جنوبی این کشور هدف حملات هوایی، پهپادی و اقدامات تخریبی قرار گرفت.

بر اساس گزارش شبکه العربیه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سه حمله هوایی علیه مناطق المنصوری و وادی الحُجیر در جنوب لبنان انجام دادند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت یاحون اقدام به آتش زدن شماری از منازل کرد. ادامه این اقدامات نظامی موجب افزایش خسارت‌های واردشده به منازل و اموال ساکنان مناطق جنوبی لبنان شده است.

در شهرستان نبطیه نیز یک پهپاد رژیم صهیونیستی منطقه نبطیه الفوقا را هدف حمله قرار داد. در اطلاعات اولیه، جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت‌ها و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین دو انفجار را در اطراف شهرک عیتا الشعب انجام داد؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش و تشدید فعالیت‌های نظامی در مناطق جنوبی لبنان صورت گرفت.

در ادامه این حملات، یک پهپاد رژیم صهیونیستی نیز منطقه دوحه کفررمان را هدف قرار داد که بر اثر آن، طبق گزارش‌های اولیه، دست‌کم یک نفر زخمی شد.

این حملات در حالی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان طی روز‌های اخیر شاهد تداوم حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی بوده است؛ اقداماتی که موجب افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش در مرز‌های لبنان و تداوم آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های مناطق جنوبی این کشور شده است.