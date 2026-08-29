اربیل: به هر تصمیم بغداد در مورد نفت، پایبند خواهیم بود

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری دولتی عراق «واع»، «کمال محمد» وزیر منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان عراق امروز اعلام کرد این وزارتخانه «از هرگونه تصمیمی که نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی، در مورد پرونده نفت صادر کند، پیروی خواهد کرد.»

به گزارش ایرنا، وی افزود: «وزارتخانه اواخر نوامبر با کمیته نفت و گاز مجلس و وزارت نفت تشکیل جلسه داد و ما منتظر توصیه این کمیته به نخست وزیر علی الزیدی هستیم تا از تصمیمی که گرفته خواهد شد مطلع شویم... و به هر تصمیمی که از طریق او صادر شود، پایبند خواهیم بود.»

کمال محمد تأکید کرد: «تولید نفت در اقلیم کردستان از سر گرفته شده و همه شرکت‌ها به کار خود بازگشته‌اند و همه میدان‌های نفتی تولید خود را از سر گرفته‌اند، به استثنای میدان سرسنگ که در اثر چندین حمله پهپادی آسیب دیده و هنوز تولید آن از سر گرفته نشده است».

وزیر منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان عراق اضافه کرد: «تولید نفت در حال حاضر بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه در روز است و بخشی از آن برای مصرف محلی استفاده می‌شود.»

بحران بین بغداد و اربیل ناشی از اختلافات مداوم بر سر سازوکار‌های صادرات نفت و یکپارچه‌سازی درآمد‌های عمومی است.

این بحران از ماه مه سال گذشته، زمانی که دولت قبلی عراق ارسال حقوق کارمندان اقلیم را متوقف کرد، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.