فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: ملت ایران به قدرت الهی متصل است و به همین دلیل از هیچ قدرتی هراس ندارد.

جوان آنلاین: سردار محمد کرمی، ظهر شنبه در همایش امت احمد، در زاهدان با گرامیداشت یاد و خاطره امام بزرگوار، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر عزیز انقلاب، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و همه شهدای والامقام، اظهار کرد: آنچه سال‌ها از مردم این استان دیده‌ام، صداقت، خوبی، دینداری، تدین، شجاعت، شهامت، اخلاص و روحیه انقلابی است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه انقلاب اسلامی اراده الهی است، افزود: امروز پرچم نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) در دستان ملت بزرگ ایران قرار دارد و ملت ایران پیشتاز امت اسلامی است؛ امروز همه آزادی‌خواهان جهان، حتی مسیحیان، به ملت ایران افتخار می‌کنند؛ ملتی که در برابر ظلم و این همه جنایت ایستاده و از هیچ قدرتی هراس ندارد.

وی تصریح کرد: ما خدا را داریم و کسی که خدا را دارد، همه عالم را دارد؛ وقتی به قدرت لایزال الهی متصل هستیم، غیر از قدرت الهی قدرت دیگری را نمی‌بینیم و بنابراین از هیچ قدرتی هراس نداریم.

دشمن قصد داشت در جنگ ۱۲ هفته‌ای حکومت ایران را ساقط کند

سردار کرمی ادامه داد: سال‌ها آمریکا، رژیم صهیونیستی و جبهه باطل برای مقابله با جبهه حق وارد میدان شدند، اما در همه توطئه‌ها و اقدامات خود ناموفق بودند؛ در جنگ ۱۲ هفته‌ای نیز با تصور اینکه ملت ایران و انقلاب اسلامی ضعیف شده‌اند، رژیم صهیونیستی با همه ابزار و امکانات خود حمله گسترده‌ای را آغاز کرد و فرماندهان عزیز ما را ترور کرد که تعدادی از آنان به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند.

ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، محاسبات دشمن را برهم زد

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران و نیرو‌های مسلح محکم ایستادند و زمانی که رژیم صهیونیستی دچار شکست شد، آمریکا برای کمک به آن وارد میدان شد، اما در نهایت آنها درخواست آتش‌بس کردند؛ در حالی که ملت ایران چنین درخواستی نداشت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند که استکبار جهانی دو موضوع وحدت و امنیت را هدف قرار داده است؛ دشمن تلاش کرد وحدت و انسجام امت اسلامی را به چالش بکشد، اما ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، محاسبات دشمن را برهم زد.

سردار کرمی افزود: دشمن تصور می‌کرد با آغاز عملیات نظامی، کار جمهوری اسلامی طی دو تا پنج روز تمام می‌شود، اما ملت ایران ایستاد و نشان مردم ایران همدل و هم صدا و برای حفظ وطن خود ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: امروز کشور‌های همسایه نیز مشاهده کرده‌اند که کشوری مانند آمریکا که نتوانسته امنیت خود را برقرار کند، چگونه می‌تواند امنیت کشور‌های منطقه را تأمین کند؛ رژیم صهیونیستی سال‌ها ثروت مسلمانان را به غارت برده و برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان تلاش کرده است.

وی در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف جهان گفت: تنها ملتی که با قدرت و شجاعت در برابر این جنایات ایستاده، ملت ایران است و باید بدانیم که پیروزی قطعی از آن ملت الهی است؛ چراکه این وعده الهی است.