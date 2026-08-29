ثمره وحدت، چشاندن طعم شکست به دشمن بود

جوان آنلاین: lحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: نشانههای بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نوید بخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند.
متن پیام به این شرح است.
هفته وحدت، یادآور حقیقتی بزرگ و راهبردی در جهان اسلام است؛ حقیقتی که از میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی صلیالله علیه و آلهو سلم سرچشمه میگیرد؛ پیامبری که آمد تا انسانها را از تفرقه به توحید، از دشمنی به برادری و از جهل و پراکندگی به آگاهی و همبستگی فرا بخواند.
شیعه و سنی در ایران، پیش از آنکه در یک مذهب متفاوت باشند، در دو حقیقت مشترک هستند، اول اینکه همه دل در گرو محبت رسول خدا (ص) و اهلبیت گرانقدر ایشان دارند و دوم آنکه همه خود را ایرانی میدانند.
ایران اسلامی، سرزمین همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب است امروز وحدت شیعه و سنی در ایران، نه یک شعار مناسبتی، بلکه یکی از پایههای اقتدار ملی و یکی از سرمایههای بزرگ امنیت و پیشرفت کشور است که نمونه بارز تحقق آن در جنگهای تحمیلی اول و دوم و سوم و ایستادگی همهی مذاهب و ادیان در چارچوب ایران عزیز در مقابل دشمن بیگانه و خونخوار بود. جهان اسلام نیز امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است.
تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان داده است که ملتها و دولتهای مسلمان، بیش از گذشته به این حقیقت پی بردهاند که قدرتهای بیگانه و دشمنان اسلام، نه قادرند برای ملتهای منطقه امنیت پایدار فراهم کنند و نه اساساً ارادهای برای تحقق چنین امنیتی دارند. امنیتی که بر حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای بنا شود، امنیتی شکننده و وابسته است، اما امنیتی که بر اراده ملتهای مسلمان و همکاری برادرانه کشورهای منطقه استوار باشد، میتواند پایدار، عزتمند و ماندگار باشد.
امروز نشانههای این بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نوید بخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند و به جای رقابتهای فرساینده، مسیر همکاری و برادری را برگزینند. ثمرهی وحدت بین مسلمانان به ویژه در تحولات اخیر، چشاندن طعم شکست به دشمن و پیروزیهای پی در پی با عقب راندن استکبار از مواضع و رویاپردازیهای خود بود.
با گرامیداشت فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام جعفر صادق (علیهالسلام)، هفته وحدت را به همه ملت بزرگ ایران، برادران و خواهران اهل سنت و شیعه، و به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امید آنکه به برکت میلاد پیامبر رحمت (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، جهان اسلام بیش از گذشته به حقیقت مشترک خویش بازگردد، دستهای برادری میان ملتهای مسلمان فشردهتر شود و منطقه ما شاهد طلوع عصری نوین از وحدت، استقلال، امنیت و عزت اسلامی باشد؛ عصری که در آن، سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان رقم بخورد و هیچ قدرت بیگانهای نتواند میان برادران مسلمان دیوار جدایی بنا کند.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی