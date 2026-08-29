تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به محاکمه علمای شیعه

جوان آنلاین: جزیره ستره در بحرین شب گذشته شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت ادامه بازداشت و محاکمه علمای شیعه بود.

در همین ارتباط پایگاه «مرآة البحرین» با اشاره به ادامه محاکمه ده‌ها عالم شیعی گزارش داد که آخرین جلسه محاکمه روز ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) برگزار شده و ۱۳ ساعت طول کشیده است. در این جلسه قضات در یک سالن و متهمان نیز در سالن دیگری حضور داشتند و شاهدان نیز از طریق ارتباط تصویری شهادت خود را بیان کرده‌اند و طبق گزارشات واصله یکی از شاهدان نیز از بیم شناخته شدن، چهره خود را پوشانده و ادعاهای باطل و دروغینی را مطرح کرده است.