کد خبر: 1376646
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عملیات ضدصهیونیستی در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی در دره اردن

آموزش نظامی همزمان با حملات خشونت آمیز شهرک‌نشینان به فلسطینی‌ها در جنوب نابلس، شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل از وقوع یک عملیات ضدصهیونیستی در دره اردن کرانه باختری خبر داد. 

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز شنبه گزارش داد که یک حمله با خودرو در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی اسرائیل در منطقه دره اردن در کرانه باختری رخ داده است.

طبق گزارش‌های اولیه این رسانه اسرائیلی، هیچ تلفاتی در بین نظامیان اسرائیلی گزارش نشده است.

در واکنش به این حادثه، نظامیان صهیونیست بلافاصله محل را مسدود کرده و جستجو در مناطق اطراف را آغاز کردند و در نهایت گزارش شده است که شخص طراح پس از تلاش برای حمله به پایگاه نظامی دستگیر شد.

این حادثه پس از تشدید حملات خشونت آمیز نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در سراسر کرانه باختری رخ داده است.

پیش از این در پی حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای «قصره» در جنوب نابلس، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و شهرک‌نشینان در اطراف منازل محاصره‌ شده این روستا رخ داد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین می‌گوید که همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی نیز به قصره یورش بردند. منابع محلی از زخمی شدن شماری از فلسطینیان در جریان حمله شهرک‌نشینان و یورش نیروهای اشغالگر خبر دادند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که شهرک‌نشینان صهیونیست طی هفته‌های اخیر با حمایت نظامیان اشغالگر چند منزل فلسطینی در منطقه «جبل رأس العین» در قصره را در محاصره قرار داده‌اند و با مسدود کردن مسیرهای منتهی به این منازل، رفت ‌و آمد خانواده‌ها را به شدت محدود کرده‌اند.

برچسب ها: آموزش ، اسرائیل ، حمله
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