وزیر امور خارجه در واکنش به تلاش‌های بیهوده آمریکا برای دستکاری بازار جهانی انرژی؛ تاکید کرد: برخی عناصر دولت آمریکا درصدد تأثیرگذاری بر قیمت‌ها برای کسب منافع شخصی و در عین حال، گرفتار نگه داشتن رئیس‌جمهور آمریکا در جنگی هستند و مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند.

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، روز شنبه ۷ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس اطلاعات و ارزیابی‌های اطلاعاتی ما، تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری و جهت‌دهی به بازارهای انرژی در جریان است. برخی عناصر دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌های ساده‌لوح و زودباور، درصدد تأثیرگذاری بر قیمت‌ها برای کسب منافع شخصی و در عین حال، گرفتار نگه داشتن رئیس‌جمهور آمریکا در جنگی هستند که در آن شکست خورده است.»

عراقچی تاکید کرد: «بازیگران همسو با اسرائیل نیز با ارائه ارزیابی‌های خوش‌بینانه و غیرواقع‌بینانه، به دنبال ترویج و تشویق ادامه جنگ هستند.»

وزیر امور خارجه نوشت: «مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند.»