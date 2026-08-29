جوان آنلاین: محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در آستانه ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و با اشاره به تشابه کید و عناد دشمنان قسم خورده مسلمانان در صدر اسلام و اکنون؛ تهدید های ترامپ و یارانش علیه ایران را محکوم به شکست دانست و در صفحه شخصی خود نوشت: قطبنمای انقلاب اسلامی، مشی پیامبر اعظم(ص) است؛ رحماء با همسایگان و اشداء در برابر ظالمان. با رهبری امامان انقلاب، ایران از گردنههای سخت عبور کرده است.
مخبر افزود: امروز ابوسفیان زمانه با تهدید و تحریم، سودای محاصره ایران دارد؛ اما ملتی مؤمن و استوار، محاصره را به شکست محاصرهگر بدل میکند.