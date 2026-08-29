تسلط روسیه بر سه منطقه اوکراین

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسی روستای خراپیووشچینا در منطقه سومی اوکراین و روستاهای نوواندریوکا و روبیژنه در منطقه دونتسک را تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که به یک مرکز لجستیکی در منطقه کی یف که اجزای موشک‌های بالستیک اوکراین در آن نگهداری می‌شد، حمله کرده است.

پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که شب گذشته مجموعه‌ای از حملات دقیق را علیه مراکز لجستیک، بنادر، مسیرهای تدارکات و سایت‌های سوخت و انرژی در کی‌یف، حومه آن و مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.