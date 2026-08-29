جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال در فاصله چند روز تا برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، شرایط بازیکنان خود را زیر نظر کادرپزشکی دنبال می‌کند و مسئولان پزشکی این تیم تلاش دارند تا تمام بازیکنان برای دیدار حساس مقابل پرسپولیس در اختیار کادر فنی قرار داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین بازیکنانی که وضعیت او برای دربی مورد توجه قرار گرفته، مهران احمدی است. هافبک استقلال که به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور بوده، روند درمان و آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد و احتمال دارد بتواند دربی ۱۰۷ را در فهرست آبی‌پوشان قرار بگیرد.

احمدی در صورت رسیدن به شرایط لازم، حتی می‌تواند برای دقایقی در این مسابقه به میدان برود، اما هنوز حضور او در دربی قطعی نشده و تصمیم نهایی درباره استفاده از این بازیکن پس از بررسی آخرین شرایط جسمانی و آمادگی وی اتخاذ خواهد شد. گزارش‌های اخیر نیز از امکان بازگشت احمدی به فهرست استقلال برای این مسابقه حکایت دارد.

در این میان، رستم آشورماتوف و صالح حردانی نیز مشکلی برای همراهی استقلال در دربی ندارند و در صورت صلاحدید کادر فنی، می‌توانند در این مسابقه به میدان بروند.

از سوی دیگر، جلال‌الدین ماشاریپوف با وجود اینکه در حال حاضر مصدوم نیست، هنوز به آمادگی صددرصدی نرسیده است. کادر فنی و پزشکی استقلال شرایط این بازیکن را نیز زیر نظر دارند تا در صورت رسیدن او به سطح مطلوب آمادگی، درباره میزان استفاده از وی در دربی تصمیم‌گیری شود.

استقلال در حالی خود را برای شهرآورد ۱۰۷ آماده می‌کند که این مسابقه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. آبی‌پوشان امیدوارند با عبور بازیکنان مصدوم از مراحل پایانی آماده‌سازی، با حداکثر نفرات در این دیدار حساس حاضر شوند.

با توجه به اهمیت مسابقه و حساسیت بالای دربی، کادرپزشکی استقلال طی روزهای باقی‌مانده روند وضعیت بازیکنان را با دقت بیشتری دنبال خواهد کرد و تکلیف نهایی مهران احمدی و میزان آمادگی ماشاریپوف نیز به تصمیم نهایی کادر فنی نزدیک به زمان مسابقه بستگی خواهد داشت.