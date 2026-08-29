ابلاغ فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم

رئیس‌جمهور ماده واحده «تعیین فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.

جوان آنلاین:مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

ماده واحده تعیین فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، ۱۶ مؤسسه آموزش عالی دولتی در قالب الحاق به دانشگاه‌های بزرگ‌تر ساماندهی می‌شوند. از جمله:

مجتمع آموزش عالی گناباد و دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت‌جام به دانشگاه فردوسی مشهد؛

مرکز آموزش عالی کاشمر به دانشگاه حکیم سبزواری؛

مرکز آموزش عالی محلات به دانشگاه صنعتی اراک؛

مجتمع آموزش عالی بم به دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

دانشگاه بزرگمهر قائنات به دانشگاه بیرجند؛

دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی به دانشگاه بوعلی سینا؛

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل به دانشگاه مازندران؛

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)؛

مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی لار و دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز.

همچنین وزارت علوم موظف شده است ظرف ۶ ماه، الگوی ارزیابی و ساماندهی مؤسسات آموزش عالی زیرنظام‌های مختلف را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز مکلف است ظرف ۶ ماه، الگوی ارزیابی و ساماندهی واحدهای خود را با استناد به سند آمایش آموزش عالی تدوین و برای تصویب ارائه کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با همکاری وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی، نیازهای نیروی انسانی در رشته‌های مختلف تحصیلی طی یک برنامه توسعه را احصا و برای سیاست‌گذاری در زمینه ساماندهی و مأموریت‌گرایی آموزش عالی در اختیار وزارت علوم قرار دهند.