جوان آنلاین: دولت آلمان گزارشی در مورد مذاکرات مربوط به تأمین مالی احتمالی برنامههای تسلیحات هستهای بریتانیا و فرانسه توسط برلین را قاطعانه رد کرد.
اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت آلمان در این باره اظهار داشت: ما میتوانیم گزارش ارائه شده را تکذیب کنیم. چنین مذاکرات یا برنامهای برای تأمین مالی این پروژه وجود ندارد.
پیش از این روزنامه بریتانیایی «تلگراف» گزارش داده بود که مذاکراتی در مورد این مشارکت مالی آلمان در جریان است. بر اساس این گزارش، همچنین ملاحظاتی در مورد مشارکت در حفاظت متعارف از سایتهای تسلیحات هستهای همانطور که آلمان میتواند با سیستم دفاع هوایی پاتریوت خود انجام دهد وجود دارد.
مایر، معاون سخنگوی دولت آلمان، به مذاکرات در مورد همکاری نزدیکتر فرانسه و آلمان در مورد مسائل بازدارندگی اشاره کرده و اظهار داشت که همکاری در چارچوب ناتو در مورد بازدارندگی هستهای «کاملاً مکمل و متمم» خواهد بود.
معاون سخنگوی دولت گفت: این اتحاد سنگ بنای امنیت جمعی ما است و خواهد بود. ما به طور مشترک بازدارندگی هستهای را در چارچوب اتحاد ترانس آتلانتیک سازماندهی میکنیم.
وی افزود که بحثها در این مورد ادامه دارد. وی گفت: اما من مطمئناً در اینجا در مورد سوالات فرضی در مورد آنچه ممکن است از آن حاصل شود و چه چیزی ممکن است، گمانهزنی نمیکنم.
با توجه به تهدیدات روسیه، ناتو در حال کار بر روی برنامههایی برای گسترش بازدارندگی هستهای خود در اروپا است.
آلمان سلاح هستهای ندارد و طبق قوانین بینالمللی از داشتن آنها صرف نظر کرده است. به عنوان بخشی از ترتیبات به اصطلاح اشتراکگذاری هستهای ناتو، نیروهای مسلح آلمان هواپیماهایی را در اختیار دارند که میتوانند در صورت لزوم بمبهای هستهای ایالات متحده را حمل کنند.
این مسئله قابل تصور است که آلمان بتواند در تأمین مالی یا نگهداری سیستمهای پرتاب متعلق به سایر شرکای اتحاد - بدون هیچ گونه بیانیه عمومی در این مورد - شرکت کند.
در این میان فرانسه و بریتانیا نیاز مبرمی به نوسازی سلاحهای هستهای و فناوری لازم، از جمله موشکها، زیردریاییها و تأسیسات غنیسازی خود دارند.