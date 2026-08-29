جوان آنلاین: آرش میراسماعیلی روز شنبه در مجمع انتخاباتی هیات جودو و دفاع شخصی استان زنجان، افزود: حضور ۶ جودوکار ایرانی در بازیهای آسیایی ناگویا، اتفاق ارزشمندی برای جودوی کشور محسوب میشود و نشان میدهد این رشته دوباره به جمع مدعیان مدالآوری بازگشته است.
وی افزود: جودوی ایران پس از چهار سال دوری از میادین بینالمللی، دوره سختی را پشت سر گذاشت و برای جبران این فاصله به سالها تلاش نیاز داشت، اما با تلاش خانواده بزرگ جودو، روسای هیاتها، مربیان و مجموعه فدراسیون، شرایط برای بازگشت این رشته به عرصه بینالمللی فراهم شد.
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: عملکرد جودوی ایران در ردههای پایه امیدوارکننده است و اردوهای نونهالان و نوجوانان با حضور شمار قابل توجهی از ورزشکاران برگزار میشود که میتواند زمینهساز موفقیتهای آینده باشد.
میراسماعیلی با اشاره به حضور ورزشکاران جوان در تیم ملی بزرگسالان، گفت: مهسا شکیبایی در ۱۵ سالگی و سمیرا خاکخواه در ۱۶ سالگی در جمع ملیپوشان بزرگسال قرار گرفتهاند و این موضوع نشاندهنده نتیجه توجه به ردههای پایه و استعدادیابی است.
وی با بیان اینکه یکی از استعدادهای جودوی کشور از مناطق روستایی و کمتر برخوردار شناسایی شده است، گفت: این موضوع نشان میدهد با استعدادیابی صحیح میتوان از نقاط مختلف کشور قهرمانان بزرگی را شناسایی و به تیم ملی معرفی کرد.
رئیس فدراسیون جودو همچنین با تأکید بر ضرورت تلاش برای رسیدن به سکوی المپیک گفت: جودوی ایران تاکنون پنج عنوان پنجمی در بازیهای المپیک داشته است و این موضوع نشان میدهد ظرفیت رسیدن به مدال المپیک در کشور وجود دارد و باید با برنامهریزی و تلاش بیشتر این هدف محقق شود.
میراسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک انتخاب محمد خان احمدلو به عنوان رئیس جدید هیات جودو استان زنجان، گفت: فدراسیون جودو از برنامههای هیات استان حمایت میکند و انتظار داریم با پایان انتخابات، همه اختلافات کنار گذاشته شود و خانواده جودوی زنجان با اتحاد و همدلی برای توسعه این رشته تلاش کنند.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری در هیات باید جمعی باشد و از خودرأیی و تصمیمگیری فردی پرهیز شود؛ استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، مربیان، داوران، ورزشکاران و مسئولان کمیتهها میتواند به رشد جودوی استان کمک کند.
رئیس فدراسیون جودو گفت: زنجان از استانهای باسابقه جودو است و ظرفیتهای خوبی در بخش مربیگری، داوری و ورزشکاران دارد که باید با ارتباط بیشتر با فدراسیون و حضور استعدادها در اردوهای تیم ملی، این ظرفیتها شکوفا شود.
جودوی زنجان میتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: جودوی زنجان ظرفیت بالایی برای پیشرفت دارد و با برنامهریزی، استفاده از ظرفیت مربیان و پیشکسوتان و دوری از حاشیه میتواند به جایگاه واقعی خود در کشور بازگردد.
میراسماعیلی با اشاره به ظرفیتهای جودو در استانهای مختلف کشور افزود: در گذشته کمتر کسی تصور میکرد جودوی استان گلستان بتواند به موفقیتهای بزرگ برسد، اما با تلاش و استفاده از ظرفیتهای موجود، این استان توانست در سطح آسیا نیز موفقیت کسب کند و زنجان نیز میتواند چنین مسیری را طی کند.
وی افزود: مهم این است که با امید، انگیزه و تلاش حرکت کنیم و خودمان را دستکم نگیریم، زمانی که انسان الگو و هدف داشته باشد، انگیزه بیشتری برای حرکت و پیشرفت پیدا میکند.
رئیس فدراسیون جودو با تأکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه ورزش گفت: نباید با وجود مشکلات و انتقادها ناامید شویم؛ همه چیز با امید و انگیزه آغاز میشود و اگر از امروز مسائل گذشته را کنار بگذاریم، دلسوزانه، صادقانه و با برنامه حرکت کنیم، قطعاً میتوانیم به موفقیت برسیم.
میراسماعیلی خطاب به رئیس جدید هیات جودو استان زنجان اظهار داشت: فدراسیون جودو در کنار شما خواهد بود و هر جا که نیاز به حمایت و همکاری باشد، حتما کمک خواهیم کرد و مسئولان هیاتها باید دغدغهها و نیازهای خود را به فدراسیون منتقل کنند.
وی افزود: هر میزبانی که استان زنجان درخواست کند، چه مسابقات قهرمانی کشور، چه دورههای مربیگری و داوری و چه دورههای آموزشی و دانشافزایی تا حد امکان از آن حمایت خواهیم کرد و هیات استان باید نیازهای خود را شناسایی و درخواستهایش را به موقع مطرح کند.
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: اگر آزمونهای ارتقای دان عقب افتاده است، سریعاً برای برگزاری آن اقدام شود و اگر دوره مربیگری نیاز است، برگزار شود که مدرسین توانمند در استانهای قزوین، البرز و تهران حضور دارند و میتوان از این ظرفیتها برای ارتقای سطح فنی مربیان استان استفاده کرد.
میراسماعیلی با اشاره به اهمیت استفاده درست از امکانات موجود گفت: نباید تصور کنیم صرفاً با داشتن سالن مجهز و امکانات مناسب میتوانیم قهرمان پرورش دهیم، در بسیاری از نقاط کشور سالنهای بسیار سادهای وجود دارد، اما از همان امکانات محدود، قهرمانان بزرگی پرورش یافتهاند.
وی افزود: حتی در برخی مناطق، شرایط سالن تمرین بسیار نامناسب بوده، اما ورزشکاران با انگیزه و تلاش خود توانستهاند به مدالهای آسیایی برسند بنابراین نباید منتظر امکانات ایدهآل بمانیم؛ باید از ظرفیتهای موجود بهترین استفاده را داشته باشیم.
رئیس فدراسیون جودو با اشاره به وضعیت امکانات فدراسیون نیز گفت: فدراسیون جودو نیز در تهران با کمبود امکانات و خوابگاه مواجه است، اما این موضوع نباید باعث توقف فعالیتها شود؛ امروز ورزشکاران ما در اردوهای مختلف در شهرهایی مانند تبریز و همدان حضور دارند و حتی برای تیم ملی نیز از ظرفیت خوابگاههای اجارهای استفاده میکنیم.
میراسماعیلی ادامه داد: اگر امکانات محدود است، باید با تلاش و مدیریت صحیح از همان ظرفیت موجود استفاده کنیم و مهم این است که اراده، برنامه و انگیزه برای پیشرفت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط دشوار ماههای گذشته گفت: در نیمه نخست سال به دلیل نگرفتن مجوزهای لازم از شورای تأمین و شرایط جنگی، بخشی از رقابتها برگزار نشد، اما در نیمه دوم سال باید تلاش کنیم مسابقات و برنامههای پیشبینیشده را تا پیش از ماه رمضان با جدیت دنبال کنیم.
میراسماعیلی خاطر نشان کرد: امیدوارم مدیریت جدید با استفاده از همه ظرفیتهای استان، برگزاری جلسات منظم، ساماندهی کمیتهها، توجه به آموزش و استعدادیابی و با تکیه بر امید و تلاش، زمینه بازگشت جودوی زنجان به جایگاه شایسته خود را فراهم کند.