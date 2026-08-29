غلامی رکورد ۲۰۰ متر پروانه ایران را شکست

جوان آنلاین: محمدمهدی غلامی در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۱:۵۷.۵۱ به مقام نخست مسابقات ورزشهای آبی تایلند رسید و رکورد پیشین ایران با زمان ۱:۵۸.۸۳ را یک ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه بهبود بخشید.
غلامی پیش از این نیز در ردههای پایه نتایج قابل توجهی به دست آورده است. او سال گذشته در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با کسب دو مدال طلا پرافتخارترین ورزشکار کاروان ایران شد. این شناگر همچنین در مسابقات قهرمانی ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا به مدال طلا دست یافته است.
رکوردشکنی اخیر غلامی در تایلند، در ماده ۲۰۰ متر پروانه و در شرایط استخر مسافت کوتاه (۲۵ متر) به ثبت رسید.