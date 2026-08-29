کد خبر: 1376626
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب؛ سقف خواسته های صهیونیست ها چیست؟

ارتش لبنان همزمان با انتشار اخبار مربوط به لزوم استقرار نیروهای ارتش لبنان در تپه علی الطاهر در جنوب این کشور، حزب الله تاکید دارد که اسرائیل هر بار خواسته‌ای را مطرح می‌کند، در صورت اجابت، فقط سقف خواسته‌های بعدی خود را بالا می برد بدون اینکه اقدام متقابلی انجام دهد.

جوان آنلاین: طرح موضوع لزوم استقرار نیروهای ارتش لبنان در تپه علی الطاهر و اصرار رژیم صهیونیستی بر تحقق آن، این بحث را به میان می کشد که در این صورت، آینده این منطقه چگونه خواهد شد؟ آیا پس از آن اسرائیل در مورد پایگاههای نیروهای مقاومت در منطقه التفاح، بقاع غربی کوههای الریحان یا هر مکان دیگری در جنوب، بقاع و هرمل درخواست مشابهی را مطرح خواهد کرد؟

استقرار نیروهای ارتش؛ راهبرد دفاعی و تصمیم داخلی لبنان یا تن دادن به هشداررژیم صهیونیستی؟

حسین الامین در گزارشی در روزنامه الاخبار در این باره نوشت: به نظر می‌رسد حزب الله تاکید دارد که با استقرار نیروهای ارتش لبنان بر سراسر خاک این کشور، هیچ مشکلی ندارد و پیش از این نیز دهها موضع و تاسیسات را در جنوب رود لیتانی در چاچوب توافق با ارتش تحویل داده بود، اما اکنون یک موضوع متفاوت مطرح است، زیرا اختلاف بر سر طرفی است که زمان، اهداف و حد و مرز استقرار نیروهای ارتش لبنان را تعیین می‌کند. سوال دیگر اینکه آیا استقرار نیروهای ارتش لبنان در علی الطاهر در چارچوب یک راهبرد دفاعی و تصمیم داخلی لبنان جا دارد یا تن دادن به هشدار اسرائیل است که آمریکا آن را به لبنان منتقل کرده است؟ آیا ارتش در چارچوب راهکاری که ضامن عقب‎‌نشینی دشمن و توقف تجاوزاتش باشد وارد علی الطاهر خواهد شد یا اینکه مقاومت یک گام به عقب برمی دارد اما اسرائیل همچنان اشغالگری را ادامه می دهد و آماده است که اهداف و خواسته‌های جدیدی را مطرح کند و سقف خواسته‌های خود را بالا ببرد؟

الامین افزود: بر اساس این توضیحات، حزب الله معتقد است که تحویل دادن علی الطاهر ، نه پایان یک جبهه بلکه به معنی گشودن جبهه های بیشتری خواهد بود که لزوما به معنی در امان ماندن این منطقه از اشغالگری نیست و آنچه امروز در مورد علی الطاهر گفته می شود چه بسا فردا در مورد مناطق دیگر مثل صافی و الرفیع سپس بقاع و هرمل نیز مطرح شود و به این ترتیب فقط اسم‌ها تغییر می‌کند اما اصل کار یکی و با این مضمون است: تهدیدی در یک نقطه مطرح است که لبنانی ها باید آن را برطرف کنند وگرنه اسرائیل خود دست به کار می شود.

استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب، مقدمه پایان اشغالگری اسرائیل است؟

در همین ارتباط خضر رسلان تحلیلگر سیاسی لبنانی که اغلب مقاله‌های او در روزنامه النهار منتشر می شود، در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مقاومت لبنان محاسبات میدانی خاص خود را دارد. علی الطاهر اگرچه در روی نقشه کوچک است اما در محاسبات ژئو سیاسی حائز اهمیت است و در مرحله بعدی احتمال دارد موضوع استقرار نیروهای ارتش لبنان در آن وارد چند مسیر احتمالی شود از جمله احتمال فشارهای میدانی همزمان با تماس هایی در سطح سیاسی مبتنی بر اینکه ارتش لبنان در آنجا حضور رسمی داشته باشد و اسرائیل نیز عملا از آن عقب نشینی کند اما اینکه اسرائیل پس از استقرار نیروهای لبنانی، این بار لزوم تخلیه این محل و یا جلوگیری از تثبیت استقرار ارتش لبنان را مطرح خواهد کرد تا بار دیگر اشغالگری در این منطقه را از سربگیرد، موضوعی مهم و حساس است و در این صورت باید دید تصمیم سیاسی لبنان چه خواهد بود.

رسلان گفت: با این توضیحات می توان گفت که نبرد در علی الطاهر، فقط بر سر یک تپه نیست بلکه بر سر این است که چه کسی قدرت ترسیم نقشه امنیتی و سیاسی در جنوب را در دست خواهد داشت، از همین رو به نظر می‌رسد کشمکش بر سر علی الطاهر ادامه خوهد داشت و باید دید آیا به سمت بازپس گیری سرزمین و حاکمیت لبنان حرکت خواهیم کرد یا شاهد مرحله جدیدی از تثبیت مناطق امنیتی اسرائیل در بخشی از جنوب لبنان خواهیم بود.

برچسب ها: ارتش لبنان ، جبهه لبنان ، جنوب لبنان
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