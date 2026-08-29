– گوردن براون نخست‌وزیر اسبق انگلیس با اشاره به وسواس دیرینه بنیامین نتانیاهو نسبت به ایران گفت که نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل طی ۲۰ سال گذشته در تلاش برای بی‌ثبات کردن ایران بوده و دونالد ترامپ را به تهاجم علیه این کشور متقاعد کرده است.

جوان آنلاین: براون در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه گاردین که امروز شنبه منتشر شد، با اشاره به دیدارهای خود با نتانیاهو در دوره تصدی وزارت دارایی، گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همواره نسبت به ایران وسواس داشته است.

وی افزود: ایران طی ۲۰ سال گذشته کشوری بوده که او می‌خواسته آن را مهار یا بی‌ثبات کند. بنابراین تعجب نمی‌کنم که ترامپ را به بمباران ایران متقاعد کرد.

گاردین این اظهارات را در چارچوب انتقاد براون از فروپاشی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم منتشر و حملات آمریکا به ایران را «ویرانگر» توصیف کرد.

این روزنامه بدون اشاره مستقیم به قتل‌عام دختران دانش‌آموز دبستان میناب، از قول نخست‌وزیر اسبق انگلیس نوشت که بیمارستان‌ها و مدارس هرگز نباید در هیچ جنگی هدف بمباران قرار گیرند.

براون با بیان اینکه نظم موسوم به «مبتنی بر قواعد» دیگر وجود ندارد، گفت جهان از ساختاری تک‌قطبی به نظمی چندقطبی گذر کرده که در آن برخی رهبران، قدرت را فارغ از ملاحظات اخلاقی و حقوقی به کار می‌گیرند.

وی نتانیاهو را از جمله رهبرانی دانست که تصور می‌کنند می‌توانند حاکمیت قانون را بدون مواجهه با مجازات نادیده بگیرند. وی افزود که منطق حاکم بر رفتار آنها این است که اگر قدرت در اختیار دارید، از آن استفاده می‌کنید و دیگر اهمیتی ندارد اقدام شما از نظر اخلاقی چه معنایی دارد.

نخست‌وزیر اسبق انگلیس همچنین از رویکرد واشنگتن در قبال فلسطین انتقاد کرد و گفت آمریکا، (رژیم) اسرائیل را به رعایت اصل حاکمیت فلسطین وادار نمی‌کند. وی با یادآوری حمله سال ۲۰۰۹ این رژیم به غزه افزود که در آن زمان دولت آمریکا از تل‌آویو خواست نیروهایش را خارج کند و این درخواست اجرا شد.

براون در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حمایت خود از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ را بار دیگر اشتباه خواند و گفت پس از خروج از دولت سندی را مشاهده کرده که نشان می‌داد آمریکا از سال ۲۰۰۲ می‌دانسته صدام حسین سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد.

وی تصریح کرد که اگر آن زمان از این موضوع اطلاع داشت، استعفا می‌داد و نمی‌توانست از دولت حامی جنگ پشتیبانی کند.

او همچنین «هیأت صلح» ترامپ را که تونی بلر نخست‌وزیر اسبق انگلیس نیز در آن عضویت دارد، بیشتر یک پروژه تجاری توصیف کرد و گفت: سند تأسیس این مجموعه به یک شرکت بین‌المللی توسعه املاک در پوشش برقراری صلح شباهت دارد.

براون اسفند گذشته نیز با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در حمله آمریکا، خواستار تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه کودکان شده و تأکید کرده بود که مدارس باید همانند بیمارستان‌ها از مصونیت کامل برخوردار باشند.

ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اسفند ماه گذشته در اقدامی مغایر منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، ایران را هدف تجاوز نظامی قرار دادند. رهبر معظم انقلاب، شماری از مقام‌های کشور و تعداد زیادی از غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه میناب در جریان این تجاوز به شهادت رسیدند. جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع به این تجاوز پاسخ داد.