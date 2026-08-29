ائتلاف نتانیاهو همچنان در روند کاهش آرا

یافته های آخرین نظرسنجی روزنامه معاریو برای انتخابات آتی در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، میزان اقبال به ائتلاف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر کاهش یافته و به این ترتیب فاصله او با پیروزی در انتخابات بیشتر شده است.

جوان آنلاین: نظرسنجی روزنامه اسرائیلی معاریو به منظور پیش‌بینی تعداد کرسی‌های احزاب مختلف در انتخابات اسرائیل، خبرهای خوبی برای نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان وی ندارد.

داده های نظرسنجی معاریو که توسط موسسه تحقیقاتی لازار به ریاست «مناخیم لازار» انجام شده، نشان می‌دهد یک حزب جدید از حد نصاب عبور کرده است و این موضوع وضعیت را برای بنیامین نتانیاهو، رئیس ائتلاف حاکم در رژیم صهیونیستی و دوستانش، پیچیده کرده است.

در ساختار انتخابات اسرائیل، یک حزب برای ورود به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، باید حداقل ۳.۲۵ درصد آرای صحیح را به خود اختصاص دهد. این حد نصاب برای فرستادن نمایندگان به کنست ضرورت دارد و در صورت عدم عبور از حد نصاب، تعداد نمایندگان آن حزب صفر درنظر گرفته می‌شود.

ورود یک حزب جدید به نام «عاموخ اسرائیل» به ریاست «اوفر وینتر» به عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی، منجر به کاهش رای یکی از احزاب هم‌پیمان با نتانیاهو شده است، به گونه‌ای که حزب «صهیونیسم مذهبی» و رئیس آن بتصلئل اسموتریچ، نتوانسته از حد نصاب عبور کند و در صورت تکرار این نتیجه در روز ۵ آبان (تاریخ انتخابات در فلسطین اشغالی)، اسموتریچ امکان حضور در کنست را از دست می‌دهد.

ورود این حزب به زمره احزاب راه یافته به کنست، تاثیراتی به دنبال داشته است؛ علاوه بر سقوط حزب صهیونیسم مذهبی به پایین‌تر از حد نصاب، منجر به کاهش کرسی‌های احزاب لیکود (به ریاست نتانیاهو) و عوتصما یهودیت (به ریاست ایتمار بن‌گویر) شده است. این روند در شرایطی است که اوفر وینتر هنوز به صورت قطعی ورود به ائتلاف نتانیاهو را تایید نکرده است؛ البته این موضوع دور از انتظار جلوه نمی‌کند، هرچند وی از اقدامات منجر به هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) انتقاد دارد.