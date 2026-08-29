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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

امام جمعه بغداد: ملت عراق به اعتقادات خود پایبند و مخالف ظلم و ستم است

بغداد آیت‌الله «سید یاسین موسوی» امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با تأکید بر دینداری و روحیه انقلابی ملت عراق گفت: مردم عراق به‌طور طبیعی مردمی متدین و انقلابی و به اعتقادات و ولایت اهل‌بیت(ع) پایبند هستند و ظلم و استبداد را نمی‌پذیرند.

جوان آنلاین: آیت‌الله موسوی در ابتدای خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سفر هیأتی از سوی ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به عراق در سه‌شنبه گذشته اظهار داشت: این هیأت برای ارتباط با مردم عراق، به‌ویژه شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع امام شهید (رضوان‌الله‌علیه)، به عراق آمده بود.

وی افزود: این هیأت سلام و پیام قدردانی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را به وی ابلاغ کرد و از مواضع شجاعانه ملت عراق در جریان مراسم تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی قدردانی شد.

امام جمعه بغداد با بیان اینکه دینداری در میان مردم عراق، به‌ویژه شیعیان، ریشه‌ای عمیق دارد، گفت: مناطق مرکزی و جنوبی عراق در طول تاریخ خاستگاه بسیاری از حرکت‌ها و انقلاب‌ها بوده‌اند و مردم این مناطق همواره با ظلم و ستم مخالفت کرده و به ندای اهل‌بیت(ع) پاسخ داده‌اند.

آیت‌الله موسوی با اشاره به حضور تعدادی از ائمه اهل‌بیت(ع) در سرزمین عراق از جمله حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت امام حسین(ع)، حضرت امام کاظم(ع)، حضرت امام جواد(ع) و امامان عسکریین (ع) اظهار کرد: محبت اهل‌بیت(ع) در وجدان مردم عراق ریشه دارد و نام و یاد حضرت امام علی(ع) از نخستین مفاهیمی است که کودک عراقی با آن آشنا می‌شود.

وی ادامه داد: دشمنان عراق از بنی‌امیه و بنی‌عباس و عثمانی‌ها گرفته تا استعمار انگلیس و قدرت‌ها و دولت‌های مختلف، همواره تلاش کردند این کشور را از عقیده، تشیع و رهبری دینی خود جدا کنند، اما در این هدف ناکام ماندند.
امام جمعه بغداد تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، ناشی از عشق و ارادت آنان به علما، مراجع تقلید و مکتب تشیع بود و نمی‌توان آن را نتیجه دستور یا سازماندهی رسمی دانست.
آیت‌الله موسوی با اشاره به پایبندی مردم عراق به مرجعیت، جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و مسیر شهادت تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، گفت: ملت عراق در طول تاریخ آگاهی، ایمان و وفاداری خود را به این مبانی به اثبات رسانده است.
وی همچنین با یادآوری فضای حاکم بر دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم عراق اخبار پیروزی انقلاب اسلامی را از طریق رادیو دنبال می‌کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در بغداد، نجف و مناطق مختلف عراق به خیابان‌ها آمدند و شادی کردند؛ مسئله‌ای که موجب شد رژیم بعثی فشار و سرکوب خود علیه تشیع را تشدید کند.

امام جمعه بغداد با تأکید بر اینکه مرزهای ترسیم‌شده از سوی استعمار نمی‌تواند موجب جدایی ملت‌های اسلامی شود، به مواضع شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در حمایت از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: شهید صدر مرزهای سایکس ـ پیکو را به رسمیت نمی‌شناخت و بر این باور بود که جهان اسلام یک امت واحد است.

آیت‌الله موسوی نسبت به تلاش‌ها برای تجزیه عراق و بازتولید مرزها و طرح سایکس ـ پیکو هشدار داد و افزود: هویت و جایگاه مرجعیت را نمی‌توان در چارچوب تابعیت و ملیت محدود کرد.

وی همچنین از نقش مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی سیستانی در حفظ عراق و تأمین منافع این کشور و دیگر کشورهای اسلامی تمجید کرد. 

برچسب ها: بغداد ، عراق ، جنگ
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