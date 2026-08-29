نامه آفریقای جنوبی به دیوان کیفری بین المللی؛ اسرائیل به قطعنامه ها پایبند نیست

کشور آفریقای جنوبی در راستای شکایت علیه نسل کشی‌های رژیم صهیونیستی، نسبت به عدم پایبندی این رژیم به قطعنامه‌های دیوان کیفری بین المللی اعتراض کرد.

جوان آنلاین: کشور آفریقای جنوبی در چارچوب شکایت علیه نسل کشی های رژیم اسرائیل، پرونده ای مفصل درخصوص عدم پایبندی این رژیم به تصمیمات و قطعنامه های موقت دیوان کیفری بین المللی، به این دیوان ارائه داد.

وزارت روابط بین المللی آفریقای جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد که این پرونده به موجب ماده ۱۱ قطعنامه ی دیوان کیفری بین المللی ارائه شده است.

در این بیانیه آمده است: فلسطینی هایی که در نوار غزه از مرگ نجات یافتند، در معرض تجاوزهای زیادی قرار دارند و در مساحتی زندگی می کنند که به طور مداوم کوچک تر می شود و مجبور به زندگی در شرایطی هستند که تحمل آن سخت است.

در بخشی این بیانیه آمده است: قطعنامه هایی که دیوان کیفری بین المللی علیه اسرائیل صادر کرد الزام آور است اما متاسفانه این رژیم به قطعنامه ها پایبند نیست.