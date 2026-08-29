

دومین رکوردشکنی بانوان دوومیدانی در قهرمانی کشور/ زهرا نجفی رکورددار جدید پرتاب نیزه

تهران- ایرنا-

به گزارش ایرنا، در جریان دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز، زهرا نجفی با ثبت رکورد ۵۲.۳۵ متر حد نصاب جدیدی را برای این ماده ثبت کرد.

رکورد پرتاب نیزه ایران پیش از این با ۵۱.۸۸ متر در اختیار مانا حسینی بود.

پیش از این و در جریان نخستین روز از این مسابقات نیز فائزه آشورپور با ثبت زمان ۱۳.۴۷ رکورد ۱۰۰ متر با مانع ایران را جابجا کرده بود.

رکورد پیشین این ماده با ۱۳.۶۴ در اختیار الناز کمپانی بود.

مسابقات دوومیدانی ایران که از دیروز با حضور ۱۸۶ ورزشکار در بخش بانوان آغاز شده، امروز با معرفی نفرات برتر روز دوم به پایان خواهد رسید.

مسابقات مردان قهرمانی کشور نیز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۹ و ۱۰ شهریور) در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.