کد خبر: 1376618
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کانادا نام خیابان ترامپ را تغییر می‌دهد

اق در پی تنش‌های اخیر، شورای شهر کانادا در حال بررسی تغییر نام خیابانی به نام ترامپ است.

جوان آنلاین: شورای شهر کانادا در حال بررسی تغییر نام خیابانی به نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است و در میان گزینه های جایگزینی «خیابان اوباما» و «خیابان تاکو» قرار دارند.

در رأی‌گیری متفق‌القول روز چهارشنبه، شورای شهر اتاوا اولین گام را برای تغییر نام خیابان ترامپ، یک خیابان مسکونی در محله سنترال پارک اتاوا که تقریباً ۲۵ سال نام رئیس جمهور آمریکا را بر خود داشته است، برداشت.

اما در بحبوحه تشدید جنگ تجاری بین دو کشور و حملات لفظی مکرر ترامپ به کانادا، برخی از اعضای شورای شهر محلی می‌گویند که این نام را مایه شرمساری می‌دانند و نمی‌خواهند چیزی در اتاوا به نام ترامپ باشد.

رأی شورا درست یک روز قبل از امضای فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر دستور دولت آمریکا برای اشاره به دریاچه انتاریو به عنوان دریاچه آمریکا صادر شد - اقدامی که یادآور تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا توسط اوست.

تیم تیرنی، عضو شورای شهر اتاوا به سی‌ان‌ان گفت که پیشنهادات برای نام جدید شامل موارد زیر بوده است: خیابان اوباما، خیابان انتاریو، خیابان کانادا، خیابان بیور، خیابان خلیج مکزیک، خیابان کانادا گوس، خیابان پلوسی و حتی خیابان تاکو - اشاره‌ای کنایه‌آمیز به عبارت انگلیسی «ترامپ همیشه جا می‌زند» است که حروف نخست آن عبارت «تاکو» را تشکیل می‌دهد.

این اولین باری نیست که جامعه اتاوا سعی در تغییر نام خیابان ترامپ داشته است. در حالی که به نظر می‌رسید این موضوع پس از رأی‌گیری ۲۰۲۱ بسته شده است، تیرنی به سی‌ان‌ان گفت که جنجال بر سر تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا توسط ترامپ، این موضوع را دوباره در اولویت قرار داده است.

برچسب ها: کانادا ، ترامپ ، تغییرات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

جمعیت بر لبه پرتگاه 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار