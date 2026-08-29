سردار کرمی: ملت ایران پیشتاز امت اسلامی است

جوان آنلاین: سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در چهلمین اجلاس وحدت اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام در دستان ملت بزرگوار ایران است و ملت ایران پیشتاز امت اسلامی است.
وی افزود: امروز همه آزادیخواهان دنیا، حتی مسیحیها، به ملت ایران افتخار میکنند؛ ملتی که مقابل ظلم و این همه جنایت ایستاده است و از هیچ قدرتی هم واهمه ندارد. خدا را که داریم، به قدرت لایزال الهی وصلیم و غیر از قدرت الهی، قدرتی نمیبینیم؛ بنابراین از هیچ قدرتی واهمه نداریم.
سردار کرمی ادامه داد: سالهاست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و جبهه باطل برای مقابله با جبهه حق به میدان آمدهاند، اما در همه طراحیها ناموفق بودهاند؛ چون با اراده الهی مواجه بودند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمنان با این تصور که ملت ایران و انقلاب اسلامی ضعیف شدهاند، حمله گسترده رژیم صهیونیستی را با همه ابزار و امکاناتش آغاز کردند. فرماندهان عزیز ما را ترور کردند و تعدادی از این عزیزان به همراه خانوادهشان به شهادت رسیدند اما ملت و نیروهای مسلح محکم ایستادند.
وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، وقتی رژیم صهیونیستی دچار شکست شد، آمریکای جنایتکار به کمکش آمد و بعد از بمبارانی که انجام داد اعلام آتشبس کرد، آنها درخواست آتشبس داشتند، ما که نداشتیم. آنها آمدند مذاکره، اما چه کسی زیر میز مذاکره زد؟
سردار کرمی گفت: در جریان جنگ اخیر کشورهای منطقه مشاهده کردند که آمریکا قادر به تامین امنیت پایگاههای خودش نیست و پس چگونه میخواهد امنیت آنها را تامین کند.
وی ادامه داد: امروز تنها ملتی که در مقابل استکبار جهانی ایستاده ملت ایران است و به لطف خدا پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.