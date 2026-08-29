آلمان به ترامپ: جنگ غیرمسئولانه با ایران را تمام کنید

جوان آنلاین: وزیر دارایی آلمان، لارس کلینگبایل خطاب به ترامپ گفته است، این «جنگ غیرمسئولانه با ایران» را تمام کنید.
وزارت خزانهداری آمریکا تقریبا یک هفته پیش، تحریمهایی برای انزوای اقتصادی ایران رونمایی کرد اما فردای همان روز چین هشدار داد که «همکاریهای چین با ایران نباید مختل یا تضعیف شود».
دو روز پیش هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان طاهر اندراب گفت که این تحریمها با قوانین بینالمللی مطابقت ندارد.
روسیه هم همان روز اعلام کرد برای «مقابله» با تحریمها با ایران همکاری میکنیم.
حالا کلینگبایل که معاون صدراعظم آلمان هم هست و قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست گروه ۲۰ به آمریکا برود میگوید، «این مهمترین پیام است؛ به این جنگ پایان دهید»؛ «جنگ غیرمسئولانهای» که دونالد ترامپ به راه انداخته و مقصر افزایش قیمت سوخت است.
وزیران دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ دوشنبه و سهشنبه در اشویل کارولینای شمالی دیدار میکنند.