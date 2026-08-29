وزارت دفاع روسیه: حملات به مراکز لجستیک و بنادر اوکراین ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات به زیرساخت‌های انرژی، سوخت و تدارکات در کی‌یف و سایر مناطق اوکراین که برای اهداف نظامی استفاده می‌شوند، ادامه دارد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته مجموعه‌ای از حملات دقیق را علیه مراکز لجستیک، بنادر، مسیرهای تدارکات و سایت‌های سوخت و انرژی در کی‌یف، حومه آن و مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.

به گزارش مهر، در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: دیشب و در طول شب ۲۹ آگوست، نیروهای مسلح روسیه به حملات هوایی گسترده به مراکز لجستیک و بنادر اوکراین که توسط نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شدند، ادامه دادند.

بر اساس این بیانیه، موارد زیر هدف قرار گرفتند:

- یک مرکز لجستیک در منطقه کی یف که انبارهای آن برای ذخیره قطعات موشک‌های «فلامینگو» استفاده می‌شود.

- یک پارکینگ کامیون سوخت و محل‌های تخلیه سوخت در بندر ایزمایل در منطقه اودسا در دریای سیاه

- انباری برای قطعات پهپادهای «FP۱ و FP۲»

- مرکز لجستیک و پایانه محموله‌های نظامی ورودی از کشورهای غربی

- مراکز لجستیکی مورد استفاده برای پشتیبانی از نیروهای اوکراینی و تأسیسات ذخیره‌سازی در بندر میکولایف در دریای سیاه.