یک پایگاه صهیونیستی به نگرانی تل آویو نسبت به همکاری های نظامی چین و مصر اشاره کرد.

جوان آنلاین: محافل امنیتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز رزمایش مشترک میان مصر و چین نسبت به این همکاری ها ابراز نگرانی کردند.

این محافل هشدار دادند که استقرار جنگنده‌های پیشرفته چینی در پایگاه‌های هوایی مصر چالش راهبردی برای رژیم صهیونیستی و توازن قوای منطقه ای به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده است، مسیر انتقال نیرو که ۶ هزار کیلومتر از چین تا مصر امتداد دارد و حدود ۹ ساعت به طول می‌انجامد، از نگاه تل آویو نشانه‌ای از توانمندی چین برای انتقال نیرو در مسافت های طولانی است.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران اسرائیلی با نگرانی جنگنده‌های J-۱۶ متعلق به اسکادران ۹۸ فرماندهی غرب ارتش چین را در مسیر حرکت به سمت مصر زیر نظر گرفته‌اند. این نخستین باری است که جنگنده‌های پیشرفته چینی در چنین سطحی در قاره آفریقا مستقر می‌شوند.

این رزمایش که رسما از ۲۲ اوت آغاز شده و تا اوایل سپتامبر ادامه خواهد داشت، از نگاه تحلیلگران صهیونیست جهشی خطرناک در توانایی چین برای انتقال قدرت نظامی به مناطق دور دست در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی محسوب می‌شود.