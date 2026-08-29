کد خبر: 1376609
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
سیاست » اخبار کلی

 پیام سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته دولت

سازمان بسیج سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت پیامی را صادر کرد.

جوان آنلاین: متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

هفتهٔ دولت یادآور ایثار و فداکاری خدمتگزاران مخلص و مجاهد به ویژه روسای جمهور از جمله قائد شهید امام خامنه‌ای عزیز است که جان خویش را در مسیرخدمت به این مرز و بوم تقدیم کردند. 

 سازمان بسیج مستضعفین فرا رسیدن این هفته را به رئیس محترم جمهور و تمامی کارگزاران خدوم دولت چهاردهم تبریک گفته و با گرامیداشت یاد و خاطرهٔ شهیدان والامقام رجایی، باهنر و خادم‌الرضا (ع) شهید آیت‌الله رئیسی و سایر شهیدان گرانقدر دولت، بر خود فرض می‌داند که راه آنان را در خدمت صادقانه به مردم ادامه دهد.

ضمن گرامیداشت یاد امام راحل حضرت امام خمینی(ره) ، قائد شهیدان ایران حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اعلام می‌داریم:

 امروز که دشمنان این سرزمین با طراحی پروژه‌های پیچیدهٔ تفرقه‌افکنانه در تلاش برای نشانه‌رفتن سرمایه‌های ملی میهن عزیزمان هستند، ضمن قدردانی صمیمانه از زحمات و تلاش‌های دولت در خنثی‌سازی این توطئه‌ها، بر استمرار این رویکرد هوشمندانه تاکید داریم؛ چراکه دشمن همواره به دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین شکاف‌ها برای ضربه زدن به انسجام ملی بوده و هست.

در این برههٔ حساس که پس از جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه کشورمان، نیاز به تقویت روز افزون سرمایه اجتماعی بیش از پیش حس می‌شود، تأکید بر افزایش وحدت و سرمایهٔ اجتماعی، اولویتی راهبردی محسوب می‌گردد. بی‌تردید، پاسداری از این وحدت مرهون فرمان‌بری محض از رهبر معظم انقلاب اسلامی، شنیدن صدای همهٔ مردم از هر قشر و سلیقه‌ای و توجه جدی به خواسته‌های به‌حق آنان است؛ چراکه نظام مقدس جمهوری اسلامی، پشتوانهٔ خود را در اعتماد و حضور پرشور مردم می‌بیند. و این یعنی فراهم نمودن زمینه تحقق هر ایرانی یک بسیجی. 

حل معضلات موجود، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران در سراسر کشور است. سازمان بسیج مستضعفین بر این باور است که اخلاص، همدلی، خدمت صادقانه و مسئولانه، تنها رمز عبور از گردنه‌های دشوار پیش‌روست و تداوم این مسیر، نیازمند عزمی راسخ برای پرهیز از دوقطبی‌سازی و هرگونه رفتار تفرقه‌افکنانه است که سرمایهٔ ملی را به مخاطره می‌اندازد.

ما با افتخار اعلام می‌داریم که با هوشیاری کامل، توطئه‌های دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت را نقش‌برآب خواهیم کرد. هم‌افزایی دولت، ملت و نهادهای مختلف، کلید طلایی گشایش مشکلات کشور است و بسیج مستضعفین، به عنوان سنگردار وحدت، در کنار همهٔ دلسوزان نظام، برای تحقق این امر، لحظه‌ای دریغ نخواهد کرد. هفتهٔ دولت، بر همهٔ مجاهدان عرصهٔ خدمت، مبارک باد.

سازمان بسیج مستضعفین

برچسب ها: سازمان بسیج ، سازمان بسیج مستضعفین ، هفته دولت
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