کد خبر: 1376608
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

رژیم صهیونیستی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۰ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از مجموع شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۹ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند و پیکر یک شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۶۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر رسیده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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