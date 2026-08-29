کد خبر: 1376604
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
سیاست » اخبار کلی

مجلس خبرگان: همه بخش‌های حاکمیت از رهنمودهای رهبری تبعیت محض داشته باشند

مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبری در پی صدور پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، خواستار پیگیری و تحقق مطالبات رهبری از سوی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت شد.

جوان آنلاین: متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

«پیام وحدت آفرین، امیدبخش و سرشار از هدایت‌های حکیمانه و رهنمودهای عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت‌ آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بار دیگر حس امید، ضرورت حفظ وحدت در جامعه و اهمیت تقویت انسجام و همسویی اجزای حاکمیت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی را متجلی ساخت.

مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به مقوله وحدت و تأکید مکرر معظم له نسبت به ارائه خدمت صادقانه مسؤولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً دولت خدمتگزار به مردم قدرشناس و مبعوث شده ایران اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، شهیدان رجایی و باهنر و نیز شهید رئیسی و همراهان آن رئیس جمهور مردمی و انقلابی، با اعلام حمایت قاطع از خطوط ترسیم شده مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بر تبعیت محض و التزام عملی همه بخش‌های حاکمیت نسبت به رهنمودها و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌نماید و به استناد تجارب متعدد گذشته معتقد است که تحقق پیشرفت کشور در ابعاد مادی و معنوی و برون رفت از مشکلات داخلی و خارجی و حفظ میراث گرانقدر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) تنها با تقویت روحیه ولایت‌مداری اقشار جامعه به ویژه مسؤولین امر، کسب رضایت و جلب نصرت إلهی، وظیفه شناسی، پرهیز از القای یأس و ناامیدی و ارائه خدمت صادقانه به این مردمِ غیور و همیشه در صحنه، میسور خواهد بود ان شاءالله.»

برچسب ها: مجلس خبرگان رهبری ، رهنمودهای رهبری ، هفته دولت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پیام «با ایران» چین به جهان 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جمعیت بر لبه پرتگاه 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار