ترامپ رئیس فیفا را جلوی قاضی انداخت

رئیس فیفا به دلیل زد و بند با ترامپ دادگاهی می‌شود.

جوان آنلاین: آسوشیتدپرس امروز(شنبه) خبر داده که فشار حقوقی علیه رئیس فیفا وارد مرحله جدیدی شده و یوفا در حال آماده‌سازی یک «شکایت کیفری در سوئیس علیه اینفانتینو» درباره طرح جنجالی فروش بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی است.

رئیس فیفا به دلیل تلاش برای فروش آینده جام جهانی به شرکت برادر داماد ترامپ متهم به سیاسی‌کاری شد و اعتماد ۷۰ درصد اعضای فیفا را از دست داد.

طبق گزارش AP، یوفا از دادگاه آمریکا درخواست اسناد کرده تا بتواند برای پرونده احتمالی در سوئیس مدارک جمع‌آوری کند و محور آن اتهام سوءمدیریت مالی است.

رویترز گزارش می‌دهد که منتقدان معتقدند این طرح به دلیل نبود شفافیت و دور زدن برخی نهادهای تصمیم‌گیر فیفا مشکل‌ساز بوده است و رئیس فیفا باید جلوی قاضی پاسخگو باشد.